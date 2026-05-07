Кожевникова не удивил камбэк «Локомотива» в серии с «Авангардом»: «Я ожидал от них такого, нормальная, обученная команда. Включились в нужный момент и все»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об итогах серии «Локомотива» и «Авангарда » (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина.

Ярославцы отыгрались со счета 1-3 в серии. Два последних матча завершились победой в овертайме. Команда Боба Хартли дважды отыгралась, уступая по ходу игры в две шайбы.

«Меня не удивило возвращение «Локомотива » в серии с «Авангардом», я ожидал от них такого. Нормальная, обученная, хорошая команда. Включились в нужный момент, вот и все. Самое главное, включился Радулов, это сердце и мотор «Локомотива».

Да, серия была непростая для ярославцев, но у них три дня подготовки перед финалом с «Ак Барсом». Несмотря на такую яркую победу в серии с «Авангардом», с точки зрения эмоций фавориты скорее казанцы. «Локомотив» уже три года подряд играет в финале, а «Ак Барс» больше голоден до побед», – сказал Кожевников.