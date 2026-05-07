  Кожевникова не удивил камбэк «Локомотива» в серии с «Авангардом»: «Я ожидал от них такого, нормальная, обученная команда. Включились в нужный момент и все»
Кожевникова не удивил камбэк «Локомотива» в серии с «Авангардом»: «Я ожидал от них такого, нормальная, обученная команда. Включились в нужный момент и все»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об итогах серии «Локомотива» и «Авангарда» (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина. 

Ярославцы отыгрались со счета 1-3 в серии. Два последних матча завершились победой в овертайме. Команда Боба Хартли дважды отыгралась, уступая по ходу игры в две шайбы. 

«Меня не удивило возвращение «Локомотива» в серии с «Авангардом», я ожидал от них такого. Нормальная, обученная, хорошая команда. Включились в нужный момент, вот и все. Самое главное, включился Радулов, это сердце и мотор «Локомотива».

Да, серия была непростая для ярославцев, но у них три дня подготовки перед финалом с «Ак Барсом». Несмотря на такую яркую победу в серии с «Авангардом», с точки зрения эмоций фавориты скорее казанцы. «Локомотив» уже три года подряд играет в финале, а «Ак Барс» больше голоден до побед», – сказал Кожевников.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Кожа а как твой «любимый» Хартли?
Ответ Ястреб
Кожа а как твой «любимый» Хартли?
По мнению Кожевникова эта победа была достигнута исключительно на багаже Никитина. А Хартли приехал просто на скамейке постоять и оставить после себя выжженную землю.
Ответ Ястреб
Кожа а как твой «любимый» Хартли?
Пока еще не оставил выжженную землю...
Флюгер! Уверен, проигрышу Локомотива, случись таковой, он тоже был бы не удивлён!
Ответ Евгений Исаев
Флюгер! Уверен, проигрышу Локомотива, случись таковой, он тоже был бы не удивлён!
Это плей-офф. Здесь удивляться чему-либо смысла нет. Другое дело, когда некоторые «эксперты» вот просто уверены.
Его удивит только акция в КБ. 3 по цене одного
Все высказались. Очень жду комментариев прогнозиста Плющева. Вот реально любопытно было бы его почитать сейчас.
Ну так высказался бы пораньше. Чего молчал ?
