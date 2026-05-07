  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артур Хайруллин о «Ладе»: «Появляется информация о серьезных финансовых проблемах. «Полипласт» вряд ли потянет финансирование даже в прежних объемах»
21

Артур Хайруллин о «Ладе»: «Появляется информация о серьезных финансовых проблемах. «Полипласт» вряд ли потянет финансирование даже в прежних объемах»

Артур Хайруллин поделился информацией о финансовых проблемах в «Ладе».

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин поделился информацией о финансовых проблемах «Лады».

В регулярном чемпионате-2025/26 клуб занял 10-е место в таблице Запада с 47 очками в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Появляется информация о серьезных финансовых проблемах «Лады». Неужели мы потеряем еще один клуб? У «Полипласта» есть проблемы, и финансирование даже в прежних объемах они вряд ли потянут.

Вполне возможно, что под ударом окажется ЦСК ВВС», – написал Хайруллин.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoЛада
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoВХЛ
кризис
logoЦСК ВВС
logoденьги
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да и чему удивляться. Если финансирование клубов лиги строится на принудительном спонсорстве или шефстве губеров. У меня претензии к лиге, как к структуре, которая не продумала, зачем она нужна как, организатор и бенефициар. Бюджет областей, городов, частных предприятий - это не надёжный и шаткий гарант стабильности клубов. Всю эту тему нужно прорабатывать, на уровне власти, ни как хлеба и зрелищ, А как взаимовыгодного проекта. Но что то я размечтался. Жаль. А могли бы..
Ответ Dundee
Да и чему удивляться. Если финансирование клубов лиги строится на принудительном спонсорстве или шефстве губеров. У меня претензии к лиге, как к структуре, которая не продумала, зачем она нужна как, организатор и бенефициар. Бюджет областей, городов, частных предприятий - это не надёжный и шаткий гарант стабильности клубов. Всю эту тему нужно прорабатывать, на уровне власти, ни как хлеба и зрелищ, А как взаимовыгодного проекта. Но что то я размечтался. Жаль. А могли бы..
Не могли))) лигу не для этого создавали))))
Титульный спонсор такой:
- Можно, а зачем...
Ответ Данияр Жаксыбалин
Титульный спонсор такой: - Можно, а зачем...
Титульный спонсор сам только на госдотациях и держится
Ответ Данияр Жаксыбалин
Титульный спонсор такой: - Можно, а зачем...
Титульный спонсор же получает дотации из казны государства, разве нет?
Хайруллин у Лысенкова в комментариях прочитал?)) решил выепнутся
Жаль, такими темпами всех расстеряем
Ответ Рустем_1117050360
Жаль, такими темпами всех расстеряем
Как говорится, санкции только на пользу, но есть один нюанс...
Ответ rabbitd12345
Как говорится, санкции только на пользу, но есть один нюанс...
Отрицательный рост тоже рост
Логично, когда команду возрождают по указке. Были деньги, ок, сейчас в экономике явные сбои, и всем снова не до Лады
«Лада», в общем, всегда имела проблемы с финансами и, увы, не создавала конкуренцию, она просто была точкой на карте, которые так любят наши чиновники. Кун-Юнь или Медвешчак тоже, например, были какой-то бессмысленной точкой на карте ради точки.
«Лада» обещала миллиарды бюджета при возвращении, на деле оказалось пшиком, и, увы, «Лада» там, где обычно и была всегда в новейшей истории. В стране денег всё меньше, и «Лада» в группе риска, и «Сочи» там же, и дальневосточные клубы, и «Нефтехимик».Таковы реалии прорывных прорыв,сусеком все меньше скребсти уже не получается
По 10 команд Запад/Восток, в плов выходят по 4, 5-8 места разыгрывают что-то между собой.
Ответ Операция Ы
По 10 команд Запад/Восток, в плов выходят по 4, 5-8 места разыгрывают что-то между собой.
С нашим потенциалом, можно и по 24 клуба. Но задача пилить. Не строить)
Это какое то финансовое чудо в нашей стране , все страны нам завидуют )))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Москва интересуется защитником «Лады» Уильямсом («СЭ»)
22 апреля, 13:36
«Лада» расторгла контракт с Мухометовым. Он был спортивным директором клуба
20 апреля, 09:08
«Ладу» возглавит Павел Зубов, Десятков отказался продлевать контракт. Рафик Якубов станет генменеджером клуба («Чемпионат»)
17 апреля, 10:49
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар
6 минут назад
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
18 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
30 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
57 минут назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Рекомендуем