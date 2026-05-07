Артур Хайруллин о «Ладе»: «Появляется информация о серьезных финансовых проблемах. «Полипласт» вряд ли потянет финансирование даже в прежних объемах»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин поделился информацией о финансовых проблемах «Лады ».

В регулярном чемпионате-2025/26 клуб занял 10-е место в таблице Запада с 47 очками в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Появляется информация о серьезных финансовых проблемах «Лады». Неужели мы потеряем еще один клуб? У «Полипласта» есть проблемы, и финансирование даже в прежних объемах они вряд ли потянут.

Вполне возможно, что под ударом окажется ЦСК ВВС», – написал Хайруллин.