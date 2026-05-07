  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»
5

Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»

Вячеслав Фетисов: «Локомотив» сотворил чудо, дойдя до финала.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

В полуфинальной серии «Локомотив» обыграл «Авангард». Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3.

«Точно знаю, что «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала. С точки зрения психологии, преимущество на их стороне, но они потратили много сил.

В любом случае, это будет интересно. Буду с интересом смотреть и болеть за хоккей», – сказал Фетисов.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoАк Барс
logoВячеслав Фетисов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фетисов как хоккеист вошёл в историю со знаком «+», как государственный функционер со знаком «-»
Что за бред? Было бы уместно, если бы это был Салават, Нефтехимик, Северсталь, Сибирь, Торпедо, Динамо или Спартак
и чемпионат мира посмотри тоже
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Савельев: «То, что показали игроки «Локомотива» – эмоциональная стабильность. Выгрызать матчи, когда проигрываешь в 2 шайбы, в 6-й игре отыгрываешься за половину минуты, – невероятно»
7 мая, 15:48
Терещенко о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл Ярославль»
7 мая, 14:48
Дмитрий Губерниев: «Локомотив» на эмоциональном подъеме. Не думаю, что даже после такой серии с Омском они физически окажутся не готовы бороться за Кубок Гагарина. Финал будет прекрасным»
7 мая, 14:25
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар
6 минут назад
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
18 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
30 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
57 минут назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Рекомендуем