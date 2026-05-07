Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»

Вячеслав Фетисов: «Локомотив» сотворил чудо, дойдя до финала.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом » и «Ак Барсом».

В полуфинальной серии «Локомотив» обыграл «Авангард». Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3.

«Точно знаю, что «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала. С точки зрения психологии, преимущество на их стороне, но они потратили много сил.

В любом случае, это будет интересно. Буду с интересом смотреть и болеть за хоккей», – сказал Фетисов.