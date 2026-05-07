Вячеслав Фетисов: «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала»
Вячеслав Фетисов: «Локомотив» сотворил чудо, дойдя до финала.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом».
В полуфинальной серии «Локомотив» обыграл «Авангард». Ярославская команда по ходу серии уступала 1-3, но в итоге победила со счетом 4-3.
«Точно знаю, что «Локомотив» войдет в историю КХЛ как клуб, который сотворил чудо, дойдя до финала. С точки зрения психологии, преимущество на их стороне, но они потратили много сил.
В любом случае, это будет интересно. Буду с интересом смотреть и болеть за хоккей», – сказал Фетисов.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фетисов как хоккеист вошёл в историю со знаком «+», как государственный функционер со знаком «-»
Что за бред? Было бы уместно, если бы это был Салават, Нефтехимик, Северсталь, Сибирь, Торпедо, Динамо или Спартак
и чемпионат мира посмотри тоже
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем