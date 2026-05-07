«Вашингтон» подписал Сикору на 3 года, Нидербаха – на год

«Вашингтон» подписал контракты с нападающими Теодором Нидербахом и Петром Сикорой.

Срок двустороннего соглашения с Нидербахом рассчитан на один год. Зарплата на уровне НХЛ составит 1,025 млн долларов, на уровне АХЛ – 85 тысяч долларов.

24-летний Нидербах набрал 32 (13+19) очка в 52 играх регулярного чемпионата за «Фрелунду» в сезоне-2025/26. Форвард занял четвертое место в клубе по числу передач, пятое по голам и шестое по очкам. Нидербах также набрал 2 (1+1) балла в 6 играх плей-офф. 

Сикора подписал 3-летний контракт новичка. Зарплата игрока составит 995 тысяч долларов в год в среднем.

20-летний Сикора набрал 9 (3+6) очков в 24 играх за «Тршинец» в этом сезоне. Он лидировал в команде по передачам и очкам, а также занял второе место по голам среди игроков в возрасте 25 лет и младше. Сикора также набрал 2 (1+1) балла в 10 играх плей-офф чешской Экстралиги. Кроме того, он сыграл 4 матча за «Фридек-Мистек» в этом сезоне, набрав 6 (2+4) очков.

Источник: официальный сайт «Вашингтона»
Петр Сикора 2006
Теодор Нидербах
На з/п в АХЛ подписался на 85.000 долларов??? 50% налоги. Итого 42,5 т в год. Делим на 12 месяцев и получаем что-то порядка 3.5т. баксов в месяц. И это в Штатах. Для спортсмена профессионального - это почти за еду.
за мечту может играют )
у нас в вхл примерно столько же получают
Столько знакомых фамилий стало в лиге, шо я как будто попал в начало 2000х)) Друри, Доан, Ткачук, на подходе Игинла, Мэлотра, Сикора, Набоков,, Стал еще с тех времен играет))
Это не тот Петр Сикора, к сожалению, что для больших дел
А Элиаш и Арнотт в деле?)
В пенсионном деле.
Петр Сикора реинкарниловался...
Я бы сказал, что это слабое усиление, но ведь их не в основу берут. Кто-то должен и в Херши играть после ухода Хатсона, Протаса младшего и других.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Мне кажется, не надо пугать болельщиков подобными новостями. Таких новичков лучше подписывать по-тихому.
Петя Сикора решил вернуться и тряхнуть стариной)
о, началась движуха!
видать руководство клуба услышало слова Ови, что он хочет ещё раз в плей-офф - вот и собирают состав для нового сезона 💪💪💪
С такими подписаниями в плей-офф вряд ли возможно попасть :)))
Я бы сказал нужно, даже😉
