«Вашингтон» подписал Сикору на 3 года, Нидербаха – на год

«Вашингтон» подписал контракты с Нидербахом и Сикорой.

«Вашингтон » подписал контракты с нападающими Теодором Нидербахом и Петром Сикорой.

Срок двустороннего соглашения с Нидербахом рассчитан на один год. Зарплата на уровне НХЛ составит 1,025 млн долларов, на уровне АХЛ – 85 тысяч долларов.

24-летний Нидербах набрал 32 (13+19) очка в 52 играх регулярного чемпионата за «Фрелунду» в сезоне-2025/26. Форвард занял четвертое место в клубе по числу передач, пятое по голам и шестое по очкам. Нидербах также набрал 2 (1+1) балла в 6 играх плей-офф.

Сикора подписал 3-летний контракт новичка. Зарплата игрока составит 995 тысяч долларов в год в среднем.

20-летний Сикора набрал 9 (3+6) очков в 24 играх за «Тршинец » в этом сезоне. Он лидировал в команде по передачам и очкам, а также занял второе место по голам среди игроков в возрасте 25 лет и младше. Сикора также набрал 2 (1+1) балла в 10 играх плей-офф чешской Экстралиги. Кроме того, он сыграл 4 матча за «Фридек-Мистек» в этом сезоне, набрав 6 (2+4) очков.