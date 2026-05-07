Мэттью Ткачак, Уолл, Леонард, Хэгенс, Фолк – в предварительном составе сборной США на ЧМ-2026

Федерация хоккея США назвала предварительный состав сборной, которая примет участие в чемпионате мира-2026.

Тернир пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Вратари : Дрю Коммессо («Рокфорд »), Девин Кули («Калгари») и Джозеф Уолл («Торонто »);

Защитники : Уилл Борген («Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа »), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон») и Райан Уфко («Милуоки»);

Нападающие : Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти («Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Оливер Мур («Чикаго»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер») и Мэттью Ткачак («Флорида»).