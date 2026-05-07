  Мэттью Ткачак, Уолл, Леонард, Хэгенс, Фолк – в предварительном составе сборной США на ЧМ-2026
Мэттью Ткачак, Уолл, Леонард, Хэгенс, Фолк – в предварительном составе сборной США на ЧМ-2026

Федерация хоккея США назвала предварительный состав сборной на ЧМ-2026.

Федерация хоккея США назвала предварительный состав сборной, которая примет участие в чемпионате мира-2026.

Тернир пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари») и Джозеф УоллТоронто»);

Защитники: Уилл Борген («Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон») и Райан Уфко («Милуоки»);

Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти («Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Оливер Мур («Чикаго»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер») и Мэттью Ткачак («Флорида»). 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея США
Ткачак выглядит откровенно лишним в этом сброде
Он похоже забыл, что это олимпийский год и на ЧМ особо никто не едет )
В этом году все нормально с явкой) Шведы,финны, швейцарцы и канадцы топовые составы собрали)
Такой се состав, если честно )
Уфко в основе Нэшвилла заканчивал сезон
Причем, неплохо вписался в основной состав.
Да уж,таким составом будет очень сложно защитить титул чемпионов мира...
Сообщается, что состав не окончательный и как минимум 2 нападающих из этого состава в окончательный ростер не попадут. Видимо еще ведутся переговоры с кем-то.
Слишком много студентов в нападении. Нужно их заменить на более опытных хотя бы
Тяжело будет с таким составом Ткачуку в тройной золотой клуб войти, но всё возможно
А кто-то ожидал дримтим ?! Вполне прогнозировалось что будет плохой состав.
Я, конечно, не ждал, что полкоманды из олимпийского состава поедет на ЧМ, но и такого состава я не ожидал. Наличие Ткачука даёт надежду на хорошее усиление. Иначе ему лучше бы хорошо отдохнуть, потому что с этим ростером выполнить цель будет очень и очень тяжело. Для победы Штатов на ЧМ должно сойтись сразу несколько обстоятельств.
