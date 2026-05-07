Далин, Макар и Веренски номинированы на «Норрис Трофи»

Расмус Далин, Кэйл Макар и Зак Веренски номинированы на «Норрис Трофи».

НХЛ назвала имена претендентов на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.

В тройку лучших в голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов вошли Расмус Далин («Баффало»), Кэйл Макар («Колорадо») и Зак Веренски («Коламбус»).

Победитель голосования будет объявлен позже.

26-летний Далин набрал 74 (19+55) очка в 77 играх регулярного чемпионата за «Баффало» при полезности «плюс 19» и среднем времени на льду 24:10. Он занял шестое место в НХЛ по очкам среди защитников.

Макар является двукратным обладателем «Норрис Трофи» (2021/22 и 2024/25). 27-летний игрок занял третье место среди защитников НХЛ по очкам в сезоне-2025/26, набрав 79 (20+59) баллов в 75 играх за «Колорадо » при полезности «плюс 32». В среднем он проводил на льду 24:51.

28-летний Веренски занял второе место по очкам среди защитников, набрав 81 (22+59) балл в 75 играх за «Коламбус» при полезности «плюс 7» и среднем времени на льду 26:36.