11

Далин, Макар и Веренски номинированы на «Норрис Трофи»

Расмус Далин, Кэйл Макар и Зак Веренски номинированы на «Норрис Трофи».

НХЛ назвала имена претендентов на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.

В тройку лучших в голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов вошли Расмус Далин («Баффало»), Кэйл Макар («Колорадо») и Зак Веренски («Коламбус»).

Победитель голосования будет объявлен позже.

26-летний Далин набрал 74 (19+55) очка в 77 играх регулярного чемпионата за «Баффало» при полезности «плюс 19» и среднем времени на льду 24:10. Он занял шестое место в НХЛ по очкам среди защитников. 

Макар является двукратным обладателем «Норрис Трофи» (2021/22 и 2024/25). 27-летний игрок занял третье место среди защитников НХЛ по очкам в сезоне-2025/26, набрав 79 (20+59) баллов в 75 играх за «Колорадо» при полезности «плюс 32». В среднем он проводил на льду 24:51.

28-летний Веренски занял второе место по очкам среди защитников, набрав 81 (22+59) балл в 75 играх за «Коламбус» при полезности «плюс 7» и среднем времени на льду 26:36.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?11225 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКэйл Макар
logoРасмус Далин
logoНХЛ
logoЗак Веренски
logoБаффало
logoКолорадо
logoКоламбус
рейтинги
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Веренски

Плюсовая полезность в Коламбусе, очков больше, чем у Макара, нет МакКиннона и Нечаса
Веренски, по совокупности за прошлый и нынешний сезон.
Победит Веренски, но какого черта в тройке нет Хьюза?
Ответ t0ni12
Победит Веренски, но какого черта в тройке нет Хьюза?
У Макара там абонемент
Спасибо что без Бушара
Макар или Веренски
Все трое большие мастера.
Зак заслужил его ещё в прошлом сезоне
Комментарий удален пользователем
Ответ Yo Yo_1116984520
Комментарий удален пользователем
Макар играет в меньшинстве. Хьюз 0 минут 0 секунд в меньшинстве. Если Макар как боженька, то что же тогда Хьюз???
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Станковен – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Sportsnet, Хьюз – 2-й, Лакомб – 3-й, Макар – 4-й, Андерсен – 5-й
5 мая, 09:50
14 разных хоккеистов забили в матче «Колорадо» и «Миннесоты» – 2-й показатель в истории НХЛ. 15 игроков отличились в 1982-м в игре «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» (8:10)
4 мая, 11:08
Макар стал лидером по голам в плей-офф НХЛ (26) среди действующих защитников. По очкам (90) он уступает лишь Хедману и Летангу
4 мая, 06:22Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
сегодня, 05:25
Капризов возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 14 очками в 9 играх. Куинн Хьюз и Марнер отстают на 1 балл, Холл – на 2
сегодня, 04:25
Капризов набрал 1+2 в 3-м матче серии с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 14 очков и «+11» в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:58Видео
«Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в 3-м матче. Капризов набрал 1+2, Куинн Хьюз – 1+1, Валльстедт отразил 35 из 36 бросков
сегодня, 03:46
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
сегодня, 04:41
«Каролина» – 5-я команда в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. При текущем формате (с 1987 года) «Харрикейнс» первыми прошли 2 раунда без поражений
сегодня, 03:22
«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12
сегодня, 03:10
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
сегодня, 02:05
«Каролина» вышла в финал Востока 2-й раз подряд и сыграет с «Монреалем» или «Баффапо»
сегодня, 01:50
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
сегодня, 01:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар
5 минут назад
Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»
17 минут назад
Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
29 минут назад
Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона
56 минут назад
Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»
сегодня, 05:40
Кубок Харламова. МХК «Спартак» и «Авто» определят второго финалиста плей-офф МХЛ в 7-м матче серии
сегодня, 05:10
Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:55
Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф
сегодня, 04:35
22-летний Блэйк – самый молодой игрок «Каролины» с решающим голом в серии плей-офф. В истории франшизы он 2-й – рекорд у Ульфа Самуэльссона
сегодня, 03:34Видео
Рекомендуем