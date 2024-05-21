ВОЗ предупреждает: антибиотики могут перестать работать

Стоит ли переживать?

С каждым годом бактерий все тяжелее победить привычными лекарствами. Прогнозы экспертов и ученых неутешительны : к 2025 году многие распространенные антибиотики станут неэффективны против бактерий, из-за чего наступит пост-антибиотическая эра. Все настолько плохо, что ВОЗ включила устойчивость бактерий к антибиотикам в список десяти самых серьезных угроз человечеству.

О том, что такое антибиотикорезистентность, почему она возникает, и как с ней бороться, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко.

Страшные цифры

Количество микробов, которые не реагируют на антибиотики, постоянно растет , а вместе с ними нарастает и опасность для людей: если к 2016 году количество смертей из-за нечувствительности бактерий к антибиотикам составляло около 700 тысяч в год, то уже в 2019 году от таких бактерий умерло 1,27 миллионов человек.

Если ситуация не изменится, то к 2050 году количество подобных смертей может увеличиться до 10 миллионов. Смертельно опасными могут стать даже царапина, ангина или цистит, а любая операция может осложниться заражением микроорганизмами, от которых у современной медицины нет лекарств.

Что такое антибиотикорезистентность и как она развивается

Антибиотики – это вещества, которые убивают бактерий. С открытием таких лекарств и началом их медицинского применения у человечества наконец-то появилась возможность реально противостоять инфекционным болезням, которые в доантибиотическую эру уносили миллионы жизней. И речь не только об эпидемиях холеры или тифа, в основном люди умирали от банальных загноившихся ран, а выжить после родов и вовсе считалось большой удачей.

Антибиотики позволили решить эти проблемы и продлили людям здоровую жизнь. Но параллельно с активным использованием антибиотиков стала расти и антибиотикорезистентность – способность микроорганизмов противостоять антибактериальным препаратам.

Бактерии – это живые организмы, которые питаются, растут, размножаются и приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды с помощью определенных генетических мутаций. Антибиотики для бактерий – это вредоносный фактор внешней среды, от которого они стремятся защититься. Так, одни бактерии наращивают более плотную клеточную стенку, которую антибиотик не может «пробить», другие – вырабатывают ферменты, разрушающие антибактериальные вещества, третьи – меняют состав своих клеточных стенок, становясь «невидимыми» для антибиотиков.

Если одной бактерии повезет приобрести новую мутацию и спастись от антибиотика, она размножится и все ее «дети» тоже станут неуязвимыми к этому препарату. Так и появляются устойчивые микробы.

«Супербактерии» среди нас: как эволюционировали микробы

Возможность бактерий приспосабливаться к антибиотикам развилась гораздо раньше, чем человечество стало применять препараты для борьбы с инфекциями. Дело в том, что микроорганизмы постоянно конкурируют между собой, ведь питательные вещества, кислород и даже жизненное пространство, например на поверхности кожи или слизистых оболочек, не безграничны. Чтобы эффективнее бороться с конкурентами, микробы сами научились вырабатывать природные антибиотики.

Первый в истории антибиотик пенициллин – не что иное, как природное антибактериальное вещество, которое вырабатывают плесневые грибы рода Penicillum. Именно оно было открыто в 1928 году шотландским бактериологом Александром Флемингом.

Чашку Петри вместе с той самой плесенью, благодаря которой Флеминг сделал открытие, в 2017 году продали на аукционе за $15 000

Первым человеком, на котором испытали пенициллин, стал 45-летний английский офицер полиции Альберт Александр. Он поранился шипом розы в своем саду и занес в рану инфекцию. В 1940-х годах такая рана считалась неизлечимой, инфекция распространялась по организму, лицо покрылось гнойными язвами, а один глаз и вовсе пришлось удалить.

После первой дозы экспериментального препарата состояние офицера резко улучшилось: уменьшилось нагноение, спала температура. Но чуда не произошло, потому что запасов нового лекарства оказалось недостаточно. Врачам и ученым даже пришлось фильтровать мочу Альберта, чтобы добыть из нее остатки пенициллина, но пациент все равно скончался от заражения крови.

Однако новый препарат был признан успешным, оставалось только нарастить объемы производства. Параллельно с этим ученые по всему миру начали поиск других антибиотиков. Благодаря открытию антибактериальных препаратов, средняя продолжительность жизни между 1944 и 1972 годами увеличилась на 8 лет.

Правда, после того, как антибиотики были внедрены в практическую медицину, начала распространяться и антибиотикорезистентность. Так, в 1946 году устойчивость к пенициллину выявили у 14% заболевших, в 1950-м – уже у 59%, а к 1990-му – у 95%. Но разработка новых антибиотиков шла активно, поэтому у врачей всегда был более сильный препарат на замену неработающему.

Однако уже с 2000 года принципиально новых формул антибактериальных лекарств не появлялось . Все «новые» препараты – это комбинации или усиленные формулы уже известных антибиотиков. Почему? Дело в том, что разработка нового антибиотика – долгий и дорогой процесс.

Антибиотик применяют в среднем около недели, а крупным фармкомпаниям выгоднее вкладываться в разработку препаратов, которые нужно применять долго или постоянно: лекарств от повышенного давления, для снижения уровня сахара в крови, гормональных препаратов. Да, какие-то работы по созданию новых антибиотиков все-таки ведутся, но совсем не в тех масштабах, которые необходимы.

Из-за этого сейчас есть микроорганизмы, устойчивые сразу к нескольким группам антибиотиков. А есть и такие, которые научились защищаться от всех доступных медицине антибактериальных препаратов, таких микробов называют супербактериями.

В 2016 году женщина из США умерла от инфекции, которая, как было установлено, была устойчива ко всем 26 группам антибиотиков, которые доступны на сегодняшний день. С каждым годом таких случаев становится все больше. Именно об их опасности и предупреждают врачи и ученые по всему миру.

Позднее случаи заражения супербактериями также были выявлены в Швеции, Бельгии, США, Канаде, Великобритании. Эксперты говорят, что большинство больных заразились ими во время пребывания в медицинских учреждениях. Это связано с тем, что в больницах применяют широкий спектр антибактериальных препаратов, а также антисептиков, поэтому бактерии вырабатывают устойчивость сразу ко многим из них и быстро распространяются среди пациентов и персонала.

Как люди помогают бактериям становиться неуязвимыми

Бактерии наращивают защитную броню в ходе естественных эволюционных процессов, но люди зачастую неосознанно помогают ускорить этот процесс. Например, когда принимают антибиотики без назначения врача, нарушают дозировку или длительность приема лекарств.

Вредные привычки людей, которые помогают бактериям становиться неуязвимыми:

Самолечение . Самостоятельный, без рекомендации врача, прием антибиотиков, например, для лечения простуды, приводит к тому, что препарат не оказывает нужного эффекта, а микроорганизмы тренируют оборону. Согласно опросу ВОЗ , лишь 56% опрошенных россиян сообщили, что их последний курс антибиотиков был назначен врачом, остальные сделали «вклад» в развитие антибиотикорезистентности.

Необоснованный прием . Применение антибактериальных препаратов при болезнях, не связанных с заражением болезнетворными бактериями, например, при ОРВИ или грибковых инфекциях приводит к формированию резистентности у бактерий, которые присутствуют в составе микрофлоры кожи и слизистых. Тот же опрос ВОЗ показал , что 67% принимавших в нем участие россиян уверены, что антибиотики можно и нужно принимать при ОРВИ и гриппе.

Прием для профилактики без назначения врача. Антибиотики можно принимать только если болезнь уже началась, за исключением случаев, когда иное рекомендовал врач (например, после хирургических операций, когда есть вероятность того, что в рану попадет инфекция). Пить антибиотики «чтобы не простудиться» недопустимо.

Нарушение рекомендованного курса. Прекращение курса лечения сразу же после того, как ушли симптомы болезни, приводит к тому, что часть бактерий выживает и приобретает устойчивость. При этом 26% опрошенных россиян считают , что антибиотики нужно прекращать принимать сразу же после того, как стало лучше, а не пропивать рекомендованный курс.

Нарушение рекомендованной дозировки . Самостоятельное снижение дозы (например, чтобы избежать побочных эффектов) может приводить к тому, что бактерии не гибнут, а становятся устойчивыми к препарату.

Прием некачественных, контрафактных, просроченных препаратов также может становиться причиной формирования устойчивых форм бактерий. К счастью, с контрафактом в России успешно борются, но выпить просроченный антибиотик из домашней аптечки все еще не лучшая идея.

Добавляет проблем свободное перемещение людей между странами и континентами, обмен товарами и продуктами питания, в ходе которого происходит и распространение устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.

Да, резистентные микроорганизмы можно буквально привезти домой из отпуска, что показало недавнее исследование. Выяснилось, что кишечные бактерии шведских студентов, учившихся по обмену в Индии и Африке, после их возвращения оказались нечувствительными к ряду антибиотиков. При этом студенты во время поездки не болели и антибиотики не принимали, вероятно, резистентные микроорганизмы попали в их организмы вместе с пищей и водой.

Как сельское хозяйство «плодит» супербактерий

Не меньшую роль в появлении устойчивых бактерий играет сельское хозяйство. Немыслимо, но факт: около половины всех производимых в мире антибиотиков идут на нужды сельского хозяйства, а не на лечение людей.

Выращивание птицы и скота в промышленных масштабах неизбежно связано с тем, что поголовье нужно содержать на относительно небольшой площади, а скученность всегда сопровождается быстрым распространением инфекций, для лечения и профилактики которых и применяются антибиотики. Таким образом в сельском хозяйстве появляются устойчивые к антибиотикам бактерии, причем многие из них могут вызывать болезни и у животных, и у человека.

Заразиться антибиотикорезистентными бактериями от животных человек может через:

употребление в пищу зараженного мяса, молока, яиц;

почву, воду, животных-переносчиков (например, грызунов или насекомых);

непосредственный контакт с зараженными животными.

Антибиотики в небольших дозах подавляют воспаление в кишечнике скота и птицы, что предположительно (точного понимания этого механизма пока нет) помогает организму лучше усваивать питательные вещества из кормов и быстрее наращивать массу. Поэтому многие сельхозпредприятия постоянно добавляют в корм «щепотку» антибиотиков, остатки которых попадают в организм человека вместе с мясом и молоком, также способствуя развитию устойчивости микроорганизмов.

Некоторые недобросовестные производители добавляют антибиотики прямо в молоко для того, чтобы подавить в нем рост микроорганизмов и продлить срок хранения. При этом большинство антибиотиков применяются в ветеринарии и медицине параллельно , тот же пенициллин одинаково часто используют для лечения пневмонии и менингита у людей и бактериальных инфекций у коров, свиней, куриц.

Как решается проблема антибиотикорезистентности

Полностью «выключить» естественный механизм выживания микроорганизмов невозможно – способов преодолеть законы эволюции ученые пока не нашли. Но возможность замедлить появление устойчивых к антибиотикам бактерий есть.

Для этого многие страны стремятся ограничить применение в животноводстве «человеческих» препаратов и использование антибиотиков для увеличения привесов скота и птицы, оставляя возможность их применения только для лечения заболевших животных. Параллельно с этим ужесточается контроль за количеством антибиотиков в готовой мясной и молочной продукции.

В России действуют гигиенические нормативы содержания остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах. В основном они соответствуют международным стандартам, некоторые нормы даже жестче европейских. Например, содержание тетрациклина допускается на уровне ≤0,01 мг/кг во всех нормируемых продуктах, тогда как в Европейском Союзе действует норма от ≤0,1 до ≤0,6 мг/кг в зависимости от продукта. Роспотребнадзор постоянно проводит выборочные проверки и не допускает к продаже «напичканные» антибиотиками продукты.

Для борьбы с антибиотикорезистентностью в медицине стремятся исключить неправильное назначение и необоснованный прием антибиотиков, ведь даже врачи могут «перестраховаться» и выписать тревожному пациенту антибиотик на всякий случай. Чтобы таких случаев не было, экспертные медицинские организации постоянно обновляют клинические рекомендации и выпускают руководства для врачей по адекватному назначению антибактериальных препаратов. Расширяется, где это возможно, применение альтернативных антибактериальных средств – бактериофагов, пробиотиков, эфирных масел с антисептическим действием.

Что можно сделать самому, чтобы снизить вероятность заражения устойчивыми бактериями

Может казаться, что проблема устойчивых к антибиотикам бактерий где-то далеко и должна волновать только врачей, ученых и представителей ВОЗ. Но это не так. На самом деле с антибиотикорезистентностью люди сталкиваются и в обычной жизни, например, когда вынуждены менять препарат в середине курса лечения, потому что эффекта нет.

Если проблема антибиотикорезистентности будет усугубляться, то однажды не поможет ни один из имеющихся у врачей препаратов и банальная царапина, которая привела к гибели английского офицера в доантибиотическую эру, может стать смертельной и в XXI веке.

Чтобы такого не случилось, и человек мог рассчитывать на работающие антибиотики, важно ответственно относиться к лечению:

не принимать антибиотики без назначения врача;

если антибиотик назначил врач, строго следовать его рекомендациям – принимать именно тот препарат, который назначен, а не менять его по своему усмотрению, четко соблюдать дозировку и длительность приема, даже если симптомы болезни уже исчезли.

Также важно вовремя вакцинироваться – многие инфекционные заболевания гораздо легче предотвратить при помощи вакцин, чем потом сражаться с бактериями, множа устойчивую к антибиотикам флору.

Не стоит забывать и о том, что один из основных путей заражения антибиотикорезистентными бактериями – пищевой. Чтобы снизить вероятность пищевых инфекций, нужно соблюдать правила гигиены – мыть руки перед едой и приготовлением пищи, тщательно промывать овощи и фрукты, не хранить мясо и фрукты вместе, использовать разные разделочные доски, соблюдать правила термической обработки продуктов.

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В 2028 году исполнится сто лет открытию пенициллина – событию, которое стало настоящей революцией в медицине, подарив возможность лечения инфекционных болезней, которые в доантибиотическую эру были смертельными. Спустя всего сто лет человечество стоит на пороге пост-антибиотической эры, когда любые, даже самые передовые антибиотики могут оказаться бессильны. Наступит ли эта эра, зависит от каждого из нас.

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Фото: Maksim Konstantinov, Creativ Studio Heinemann/Global Look Press ; РИА Новости /Константин Михальчевский, Алексей Никольский