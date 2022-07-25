Фанаты видеоигр принимают решения быстрее и точнее остальных. Вышло новое исследование

Ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что видеоигры повышают мозговую активность и навыки принятия решений, за счет чего геймеры быстрее и точнее реагируют и лучше справляются с задачами по принятию решений.

В научном исследовании приняли участие 47 студентов. Из них 28 человек играли в видеоигры регулярно, а 19 играли в игры редко (или не играли вообще).

Испытуемые помещались в аппарат МРТ с зеркалом, в котором отражался экран с движущимися точками. Участников попросили нажать кнопку в правой или левой руке, чтобы указать направление движения точек. Оказалось, что геймеры реагировали гораздо быстрее и точнее. Анализ полученных результатов МРТ показал, что различия коррелируют с повышенной активностью в определенных частях мозга.

По словам ученых, полученные результаты свидетельствуют о том, что видеоигры могут быть полезным инструментом для тренировки реакции на основе визуального восприятия.