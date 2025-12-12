«Шаг за шагом мы добились незабываемого года в Майами 🏆🙌». Месси устроил скромную фотосессию с трофеями МЛС

38-летний Лионель Месси провел триумфальный сезон в США. Его «Интер Майами» выиграл главный трофей МЛС, став чемпионом высшей лиги.

Регулярный чемпионат выиграла «Филадельфия», опередив «Майами» на один балл. А вот в плей-офф свое взяла команда Дэвида Бекхэма.

Но Supporters’ Shield (трофей, присуждаемый победителю регурки МЛС) «Интер Майами» брал в 2024-м. А значит Лео собрал полную коллекцию, чем и похвастался в соцсетях.

Награду лучшего бомбардира тоже не забыл.

На задворках фотографии можно увидеть и приз лучшего игроку финального матча плей-офф.

Жена довольна – миссия выполнена.

Фото дня: семьи Месси, Альбы, Суареса и Бускетса с Кубком МЛС! Для Серджи и Жорди это был последний матч в карьере