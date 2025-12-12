«Шаг за шагом мы добились незабываемого года в Майами 🏆🙌». Месси устроил скромную фотосессию с трофеями МЛС
38-летний Лионель Месси провел триумфальный сезон в США. Его «Интер Майами» выиграл главный трофей МЛС, став чемпионом высшей лиги.
Регулярный чемпионат выиграла «Филадельфия», опередив «Майами» на один балл. А вот в плей-офф свое взяла команда Дэвида Бекхэма.
Но Supporters’ Shield (трофей, присуждаемый победителю регурки МЛС) «Интер Майами» брал в 2024-м. А значит Лео собрал полную коллекцию, чем и похвастался в соцсетях.
Награду лучшего бомбардира тоже не забыл.
На задворках фотографии можно увидеть и приз лучшего игроку финального матча плей-офф.
Жена довольна – миссия выполнена.
Ох зиму бы провести где нибудь в Каталонии, а может и весну, чтобы получше подготовиться к ЧМ…
Взять 30ый номер и закольцевать историю в Барсе.
Место под нападающим определено есть, не обязательно вермешелевого убирать с правого фланга.
Педри с Фрэнки выжигают в центре, Лео творит, Лева завершает, эти два по флангам носятся, Рэш, Ольмо и Торрес на подхвате - ну сказка же..
Интер с учетом исторической победы, должен пойти на встречу.