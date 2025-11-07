Отгремел четвертый тур лигового этапа ЛЧ, на этом отрезке очки не теряли лишь три клуба: «Бавария», «Арсенал» и «Интер». Мюнхенцы забили 14 голов – лучший результат наравне с «ПСЖ», но парижане пропустили больше. А «канониры» остаются единственной командой, чьи ворота соперник не поразил ни разу.

Подопечных Микеля Артеты суперкомпьютер статистического портала Opta называет главным фаворитом Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, вероятность их победы оценивается в 23,5%. Следом идет «Бавария», в седьмой титул мюнхенцев суперкомпьютер верит на 14,3%. А замыкает тройку фаворитов «Ман Сити», вероятность победы – 12,9%.

Прогноз на ЛЧ от суперкомпьютера Opta после 4-го тура лигового этапа

Любопытно сравнить свежую табличку с прогнозом Opta от 4 ноября. «Арсенал» был лидером еще до старта четвертого тура, но после победы над «Славией» шансы «канониров» на титул немного возросли.

Поражение «Баварии» опустило «ПСЖ» со второй сразу на пятую строчку. А «Мадрид», уступивший на выезде «Ливерпулю» остался на шестом месте, зато «Ливерпуль» поднялся на одну позицию.

Прогноз на ЛЧ от суперкомпьютера Opta перед 4-м туром лигового этапа

Уже в пятом туре мы увидим мега-матч лидеров турнирной таблицы. «Бавария» победила во всех 16-ти играх на старте сезона, теперь мюнхенцы без дисквалифицированного Луиса Диаса отправится в гости к «Арсеналу», который последний раз пропускал в сентябре.

Главное помнить, что титулы, как известно, в ноябре не раздают.