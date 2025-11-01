🫣 «Карма – это сука. Бог видит все». Балотелли – об увольнении Виейра 😳

Вероятно, вы уже слышали, что Патрик Виейра не смог проявить все свои лучшие тренерские таланты в «Дженоа».

Француз покинул команду после девяти матчей без побед в Серии А. И почему-то это очень сильно зацепило Марио Балотелли. И нет, он не в обиде за коллегу…

«Карма – это сука.

Бог видит все и заботится об этом.

Теперь «Дженоа», наконец, может сосредоточиться на людях, которые действительно любят атмосферу клуба, фанатов и эмблему, и которые глубоко верят в идею и тот факт, что команда заслуживает, чтобы ее ценили!

Большая работа, проделанная лично Джилардино и Альберто Зангрилло, не была напрасна. Она была лишь эгоистично и неуклюже использована теми, кто пришел после, воспользовавшись тем, что они построили своими усилиями, уважением и страстью.

Эти люди использовали труд этих двух мужчин, их приверженность и преданность клубным цветам, не понимая по-настоящему их ценности.

Теперь сосредоточьтесь на «Дженоа» и фанатах! Вперед! Я верил в вас и продолжу верить!» – написал Балотелли в соцсетях.

Отметим, что Балотелли и Виейра вместе играли в «Интере» с 2007-го по 2010-й и в «Манчестер Сити» в сезоне-2010/11.