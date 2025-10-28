1 мин.

🎥 «Они как мама и папа!» Ракитич назвал лучшего полузащитника – в конце выбирал между легендами «Барсы» и «Мадрида»

Журналистка DAZN поймала легенду «Барсы» Ивана Ракитича для небольшого блица: хорвату предложили выбрать лучшего полузащитника. Корреспондентка называла сперва нынешних звезд, а затем перешла в разряд легенд. 

Ивану первое время было просто, он долго отдавал предпочтение представителям «блауграны», но в какой-то момент журналистка назвала хорватскую легенду «Мадрида». Изучаем ответы Ракитича. 

Фермин Лопес или Эдуардо Камавинга: «Фермин».

Фермин или Дани Ольмо: «Дани Ольмо».

Дани Ольмо или Джуд Беллингем: «Ох, вот это очень сложно. Дани Ольмо».

Дани Ольмо или Витинья: «Дани Ольмо».

Дани Ольмо или Флориан Виртц: «Дани Ольмо».

Дани Ольмо или Арда Гюлер: «Дани Ольмо».

Дани Ольмо или Педри: «Педри».

Затем пошли легенды.

Педри или Уэсли Снейдер: «Педри».

Педри или Серджи Бускетс: «Вау! Бускетс».

Бускетс или Иван Ракитич: «Не страшно! Бускетс, ха-ха».

Бускетс или Стивен Джеррард: «Бускетс».

Бускетс или Андреа Пирло: «Вау, оба прекрасны. Бускетс».

Бускетс или Зинедин Зидан: «Вау! Бускетс».

Бускетс или Тони Кроос: «Бускетс».

Бускетс или Андрес Иньеста: «Андрес Иньеста».

Андрес Иньеста или Лука Модрич: «Ха-ха-ха! Ну это в самое сердце, как тут можно выбрать? Это же как выбирать между мамой и папой. Ладно, Лука Модрич».

Модрич или Хави: «Я знал, что вы его назовете. Но выберу Луку Модрича».

Он не мог ответить иначе!

