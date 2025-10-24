🎥 Мощный прогрев от Ямаля перед класико. Обвинил «Мадрид» в жульничестве и напомнил про 4:0

Испанским футболистам не нужны журналисты, чтобы подогреть инфополе перед класико, игроки с этим прекрасно справляются сами.

В местной медиалиге, созданной Жераром Пике, за сутки до матча на «Бернабеу» тоже будет большая игра: команда Ламина Ямаля La Capital FC сразится с клубом Porcinos FC, которым управляет блогер Ибай Льянос – большой поклонник «Мадрида». Перед матчем медиалига устроила стрим, в центре которого оказались споры «кулес» и «мадридисты».

Ведущий спросил у Ямаля, напоминает ли ему Porcinos «королевский клуб». Звезда «Барсы» ответил в духе Пике : «Конечно! Они тоже вечно жульничают, а потом жалуются».

Ибай повернулся на сидящего рядом Пике: «Это «Мадрид» жульничает?»

За Жерара ответил Ямаль: «Посмотрим, посмотрим…».

Стычку прекратил журналист и президент медийного клуба Jijantes FC Жерар Ромеро: «Спокойно! Спокойно!»

Еще жарче стало, когда на стриме устроили дебаты между Ямалем и Льяносом. Разговор вновь ушел от темы медийного футбола.

Ламин: «Да ты много не думай, вы проиграете».

Ибай: «Но тебе еще нужно будет забить на «Бернабеу».

Ламин: «Так я уже забивал там, ты забыл?»

Ибай: «Да, да, но забьешь ли ты в воскресенье?»

Ламин: «А ты как думаешь?»

Ибай: «Пф, не знаю. Но на «Бернабеу» будет тяжело».

Пике на фоне: «Не для «Барсы».

Ламин: «Ну, когда я там был последний раз, счет был 4:0, так что…».

Пике на фоне громко смеется в микрофон.

Ибай: «Думаешь, в воскресенье счет будет 4:0?»

Ламин: «Я такого не говорил, но было бы славно».

В итоге заключили пари. Если в медиалиге проигрывает команда Ламина, испанец в класико должен отпраздновать гол, изобразив первую букву имени Ибая. Если проиграет команда Льяноса, он будет смотреть класико в футболе «Барсы».

Есть ощущение, что Пике создал медиалигу, чтобы периодически кидать камни в огород «сливочных»?