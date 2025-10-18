🎥 Судья лишил «Арсенал» пенальти? Сака в этом не сомневается

«Арсенал» в восьмом туре АПЛ на выезде справился с «Фулхэмом» – хватило гола Леандро Троссарда после углового.

Счет мог быть другим, если бы арбитр Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый в пользу «канониров». Букайо Сака упал в штрафной после стыка с Кевином де Маседо, VAR долго изучал повтор, в итоге так и не назначив пенальти.

Сам Букайо настаивает, что Кевин нарушал правила:

«Для меня это пенальти. Понимаю, что он коснулся мяча, но я почувствовал сильный удар правым коленом, прежде чем он коснулся мяча. Для меня любой такой удар в штрафной – это пенальти!»

Решение арбитра Сака удивило.

Соцсети с Букайо согласны, несколько комментариев:

💭 «Кевин сыграл в мяч уже после того, как ударил в колено Сака».

💭 «Очевидный пенальти, но арбитром был Тэйлор, так что я не удивлен».

💭 «Кевин ударил Сака ДО ТОГО, как попасть по мячу. Полнейший бред».

А вы что думаете?