🎥 Судья лишил «Арсенал» пенальти? Сака в этом не сомневается
«Арсенал» в восьмом туре АПЛ на выезде справился с «Фулхэмом» – хватило гола Леандро Троссарда после углового.
Счет мог быть другим, если бы арбитр Энтони Тэйлор назначил одиннадцатиметровый в пользу «канониров». Букайо Сака упал в штрафной после стыка с Кевином де Маседо, VAR долго изучал повтор, в итоге так и не назначив пенальти.
Сам Букайо настаивает, что Кевин нарушал правила:
«Для меня это пенальти. Понимаю, что он коснулся мяча, но я почувствовал сильный удар правым коленом, прежде чем он коснулся мяча. Для меня любой такой удар в штрафной – это пенальти!»
Решение арбитра Сака удивило.
Соцсети с Букайо согласны, несколько комментариев:
💭 «Кевин сыграл в мяч уже после того, как ударил в колено Сака».
💭 «Очевидный пенальти, но арбитром был Тэйлор, так что я не удивлен».
💭 «Кевин ударил Сака ДО ТОГО, как попасть по мячу. Полнейший бред».
А вы что думаете?