🤨 «Где я был три года? Я просто не смотрю испанский футбол». Скоулз объяснил, почему только сейчас удивился уровню игры Педри

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об уровне игры Педри. Англичанина впечатлила игра испанца в Лиге чемпионов

«Против «Ньюкасла» Педри был похож на Хави и Иньесту одновременно. Он полностью взял под контроль игру. И речь идет не о ногах, все дело в голове.

На днях, когда я восхитился игрой Педри в соцсетях, люди спросили меня: «Где ты был три года?» Но я просто не смотрю испанский футбол, если честно», – признался Скоулз.

Вывод просто: не стоит доверять мнению бывших футболистов. Возможно, они просто не знают матчасть.