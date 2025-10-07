🥶 Теперь Cold Palmer официально принадлежит Палмеру. Хавбек «Челси» зарегестрировал товарный знак

COLD PALMER.

Морозная свежесть Коула Палмера принесла ему немало внимания. Фирменное празднование англичанина, сопровождающееся игрой слов Cold Palmer, теперь принесет ему и деньги.

Хавбек «Челси успешно зарегистрировал товарный знак термина «Cold Palmer». По сути, это означает, что никто не может использовать это прозвище Палмера в коммерческих целях без его разрешения. Также Коул зарегистрировал свой автограф.

Фанаты оценили ход футболиста.

💭 «Парень просто развлекался, но агент или финансовый советник дали ему идею».

💭 «Уходим в подполье».

💭 «Вообще, это принесет ему неплохой доход».