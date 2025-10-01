😆 «Понятия не имел, что их там семь». Леау – о выходе 1 в 7 в матче с «Наполи»

Помните забавный момент в недавнем матче «Милан» – «Наполи», где Рафаэл Леау убежал в контратаку (как ему казалось)?

Португалец прокомментировал эпизод во время стрима:

«Я видел защитника Гутьерреса и еще одного рядом с ним, но понятия не имел, что там семь парней в синем, а я один. Я даже сделал скриншот, он в моей галерее».

Но все это не так заботит фанатов, как его фон во время стрима.

💭 «Почему он живет в обувном магазине?»

💭 «Я думал, что он прошел их или забил гол, потому и погуглил. Оказалось, что первый же защитник легко отобрал у него мяч. Так чего он понтуется?»

💭 «Черт, это партнер Роналду по сборной».

💭 «Почему вообще идет речь о семи? Ему максимум мешали трое».

💭 «Почему бро стримит?»

💭 «Может он продавцом подрабатывает?»