😆 «Понятия не имел, что их там семь». Леау – о выходе 1 в 7 в матче с «Наполи»
Помните забавный момент в недавнем матче «Милан» – «Наполи», где Рафаэл Леау убежал в контратаку (как ему казалось)?
Португалец прокомментировал эпизод во время стрима:
«Я видел защитника Гутьерреса и еще одного рядом с ним, но понятия не имел, что там семь парней в синем, а я один. Я даже сделал скриншот, он в моей галерее».
Но все это не так заботит фанатов, как его фон во время стрима.
💭 «Почему он живет в обувном магазине?»
💭 «Я думал, что он прошел их или забил гол, потому и погуглил. Оказалось, что первый же защитник легко отобрал у него мяч. Так чего он понтуется?»
💭 «Черт, это партнер Роналду по сборной».
💭 «Почему вообще идет речь о семи? Ему максимум мешали трое».
💭 «Почему бро стримит?»
💭 «Может он продавцом подрабатывает?»