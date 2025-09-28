«Мойес сказал мне: «Ты – футболист. Иди и делай, что хочешь». Грилиш легко объяснил преображение в «Эвертоне»
Джек Грилиш признался, что сам виноват в не самом удачном периоде карьеры в «Манчестер Сити».
«Что случилось в «Сити»?» У меня там было два хороших года. В первый – я привыкал ко всему, было большое давление из-за высоких ожиданий. Я адаптировался под стиль тренера.
Во второй год мы выиграли требл. Это было невероятное время. Мне понравилось. В третий год я действительно забил на себя. Чувствую, что делал некоторые вещи неправильно», – сказал Грилиш.
Яркий старт в «Эвертоне» Джек объясняет тренерским подходом Дэвида Мойеса:
«Хочу отметить Мойеса. Он дал мне возможность играть так, как я умею. Не хочу показаться высокомерным, но мне нравится, когда тренеры говорят: «Ты – футболист, иди и делай, что хочешь». Мне Дэвид так и сказал».
Потерялся у Пепа, скорее всего эта же участь постигла бы его и у Энрике, и у Сарри, и у Гасперини