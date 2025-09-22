Первая женщина-президент в Италии: Клаудия Риццо возглавила итальянский клуб в 23 года🙃

Скромная итальянская «Тернана» смогла удивить футбольное сообщество. И все благодаря новому президенту – теперь клубом из Умбрии, выступающим в Серии С будет управлять 23-летняя Клаудия Риццо!

Клаудия не просто самый молодой президент, она стала единственной женщиной, возглавляющей профессиональную команду в Италии.

Смена руководства официально произошла после приобретения клуба компанией Villa Claudia Group, семейным предприятием Риццо, связанным с частным сектором здравоохранения.