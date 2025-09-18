🎥 Новый мем от Постекоглу. Был шокирован поражением «Ноттингема» от «Суонси»

После увольнения из «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу заменил Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера «Ноттингем Форрест». За два матча у руля команды ситуацию исправить не удалось: в четвертом туре АПЛ получили три безответных мяча от «Арсенала», а Кубок лиги покинули в 1/16 турнира, обидно уступив «Суонси».

Еще в первом тайме «Ноттингем» обеспечил преимущество в два мяча, соперник отыграл один гол на 68-й минуте. Уже в добавленное время «Суонси» забил дважды, обеспечив себе победу со счетом 3:2.

Реакция Постекоглу на третий пропущенный прекрасна.

Впереди у «Ноттингема» матчи АПЛ с «Бернли» и «Сандерлендом», между этими играми предстоит встреча с «Бетисом» в Лиге Европы. Испанцы уже шутят:

«Рады, что встретимся с Постекоглу в его первом сезоне, а не во втором 🏆».

И правда, «Ноттингему» нужно просто годик потерпеть.