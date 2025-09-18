Вирджил ван Дейк на 92-й минуте матча с «Атлетико» воспарил в штрафной и головой забил победный гол «Ливерпуля» в противостоянии, итоговый счет – 3:2.

Голландец теперь вошел в топ-5 игроков по мячам, забитым головой за один клуб с 2018-го – с момента перехода Вирджила в «Ливерпуль» у него таких голов 25. В рейтинге выше защитника только форварды: Роберт Левандовски (44 за «Баварию»), Харри Кейн (32 за «Тоттенхэм»), Карим Бензема (31 за «Мадрид») и Анте Будимир (26 за «Осасуну»).

В студии CBS Вирджил получил огромный комплимент от Джейми Каррагера:

«Он [Ван Дейк] войдет в историю как один из лучших игроков, когда-либо выступавших за «Ливерпуль». Один из лучших не только среди центральных защитников, а вообще среди всех игроков. Я бы сказал, что в АПЛ он Тьерри Анри из мира центральных защитников».

Как вам сравнение Карры?

