🎥 Де Брюйне прочел лекцию об «Этихаде» игрокам «Наполи». Хейлунд слушал особенно внимательно

Кевин де Брюйне возвращается на «Этихад» спустя всего пару месяцев после прощания с «Манчестер Сити». Летом бельгиец присоединился к «Наполи», жребий Лиги чемпионов свел бывший и нынешний клубы Кевина уже в первом туре лигового этапа.

Неаполитанцы перед игрой заглянули на «Этихад», чтобы немного осмотреться и привыкнуть к новому стадиону перед выездным матчем.

Де Брюйне прочел одноклубникам мини-лекцию об арене, которую когда-то называл домашней. Расмус Хейлунд слушал особенно внимательно, сам прекрасно помнит, как еще недавно играл за «Ман Юнайтед» на этом стадионе.

В Неаполе собралась небольшая группировка экс-игроков из Манчестера: Де Брюйне, Хейлунд и Мактоминей теперь носят похожие прически, похожи на братьев. Фанаты шутят, что Расмус и Кевин в «Наполи» даже выглядеть стали лучше и моложе, прямо как Скотт.

На «Этихаде» встречу с Кевином ждут. Бернарду Силва перед игрой признавался: «Думаю, что фанаты, честно говоря, будут петь больше песен о нем, чем о нас».

Как сложится встреча Де Брюйне с бывшими?