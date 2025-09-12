Пол Скоулз на разливе: легенду сборной Англии заметили за барной стойкой🍻

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз удивил любителей футбола, наливая пиво в пабе.

Бывшая звезда сборной Англии теперь работает экспертом, часто появляясь на каналах TNT Sports и The Overlap. Но на этой неделе он, похоже, переключился на другую работу.

50-летний Скоулз был замечен обслуживающим ошеломлённых посетителей паба при отеле «The Castle» в Северном квартале Манчестера.

Ранее в этом месяце Скоулз принял участие в часовой игре по мини-футболу с болельщиками на площадке на крыше этого же отеля.

Дело в том, что паб принадлежит бывшим товарищам Скоулза по «Юнайтед» Гари Невиллу и Райану Гиггзу.

Билеты на игру стоили 750 фунтов стерлингов плюс 18,75 фунтов стерлингов за обслуживание и были распроданы, а болельщики даже успели сделать селфи и взять автограф у легенды «Юнайтед».