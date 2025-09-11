🔥 Дуа Липа захватила интернет – ее переодевают в футбольные джерси. К фанатскому тренду присоединились клубы
Стоило британской певице Дуа Липе сделать простое селфи в зеркале, как девушка тут же запустила футбольный тренд. Фанаты с помощью фотошопа стали переодевать суперзвезду в форму своих любимых команд.
За пару дней девушка успела поболеть за всю Южную Америку, за европейские гранды и сильнейшие сборные мира. Некоторые фотографии не отличить от оригинала, есть и те, где заметно вмешательство ИИ.
Тренд очень быстро разросся, теперь даже официальные аккаунты клубов и лиг переодевают звезду.
«Бавария»: «Красный – определенно твой цвет, Дуа Липа».
Дортмундская «Боруссия»: «Вот это больше похоже на правду».
«Фламенго»: «Весь мир знает, что Дуа Липа болеет за «Фламенго».
«Валенсия»: «Дуа Липа выглядит отлично, правда?»
Баскетбольный «Бешикташ»: «Не существует никакого тренда с Дуа Липой в футбольной форме. Есть только Дуа Липа в футболке баскетбольного «Бешикташа».
Испаноязычный аккаунт Лиги 1: «Дуа Липа в футболке Кендри Паеса [новичок «Страсбура»].
А теперь, барабанная дробь, оригинал:
Певица признавалась, что с большим теплом относится к «Ливерпулю», но назвать себя фанаткой не может – ее брат и отец слишком сильно любят «Арсенал».
Сама девушка, похоже, тоже неровно дышит к «канонирам», в апреле она на «Эмирейтс» с широкой улыбкой наблюдала за победой «Арсенала» над «Мадридом». Про штрафные Райса еще не забыли?
И все же: какая футболка певице подходит особенно?