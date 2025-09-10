Зидан станет тренером сборной Франции. Намекают Анри и Мбаппе

Газета L'Équipe выкатила инсайд : Зинедин Зидан готовится к смене Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Легенда регулярно смотрит встречи Лиги 1, следит за еврокубками и игрой национальной команды. Он ведет заметки по матчам и уже подготовил парочку идей по развитию «синих».

Разговоры о Зизу на тренерском мостике французов ходят давно. Теперь об этом практически прямо говорит Тьерри Анри, работавший с молодежкой «синих». Когда у Тити спросили, метит ли он на пост главного тренера сборной, легенда «Арсенала» ответил:

«Даже не знаю, что на это сказать. Мы ведь все знаем, кто станет новым тренером сборной. Вы это знаете, я тоже это знаю. И я желаю ему всего наилучшего».

Французская пресса сразу решила, что Анри говорит о Зидане. Килиан Мбаппе, капитан «синих», дал больше интервью L'Équipe. О Зизу в национальной команде он тоже говорил:

«Зидан в качестве следующего тренера сборной Франции? Никто не скажет «нет». Только он сам может сказать «нет». Если следующем тренером станет он – прекрасно! Если эту должность займет кто-то другой, тоже прекрасно.

Зидан – единственный в истории французского футбола, у кого есть почти все права. Его история – единичный случай. Можно лишь восхищаться его величием. Но все нынешние французские спортсмены практически уничтожены общественным мнением. Такова реальность, с которой нужно смириться».

Грядущий мундиаль официально станет последним турниром Дешама у руля сборной Франции, которую он возглавил в 2012 году. За 13 лет Дидье привел национальную команду к победе на ЧМ-2018.

