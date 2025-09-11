🎥 Фанаты «Трабзонспора» уже обожают Онана. Встретили Андре, как рок-звезду
«Ман Юнайтед» отдал Андре Онана в аренду «Трабзонспор», пресса пишет, что на «Олд Траффорд» голкипер больше не вернется.
В Турцию камерунец вылетел из Африки, сразу после матчей сборной, не заезжая в Англию. Болельщики нового клуба встретили Андре по-королевски.
Пришлось пробираться через фанатов и сквозь цветной дым.
Андре уже рвется на поле: «Я готов к матчу с «Фенербахче». Каждый игрок хочет сыграть в подобных матчах. Нам предстоит встреча с серьезным соперником, но мы также осознаем свою силу».
Хоть в Турции заиграет?
Его уже как рок-звезду приняли после матча с Кабо-Верде))))