🎥 Онана смешно удирал от фанатов Камеруна после поражения. Ехал на потрепанном байке 😁

Андре Онана добрался до «Трабзонспора», которому «МЮ» отдал вратаря в аренду. В Турции местные болельщики сразу устроили голкиперу королевский прием, а на родине игроку пришлось скрываться от соотечественников.

В африканском отборе на ЧМ-2026 сборная Камеруна со счетом 0:1 уступила Кабо-Верде, не последнюю роль в пропущенном мяче сыграл Онана . После матча вратарь прямо на поле пихнул фаната, который пытался сделать селфи со звездой.

Как пишет пресса, Андре отправился в Турцию прямиком из Африки, заезжать в Манчестер не стал. В Камеруне местных результат матча с Кабо-Верде, конечно, не обрадовал.

По соцсетям разошелся ролик, на котором Онана, укрывшись кофтой, удирает от болельщиков на стареньком мотоцикле. Оторваться от погони не вышло, но до дома вратарь добрался целым.

Ну, зато в Турции его пока любят.

🎥 Фанаты «Трабзонспора» уже обожают Онана. Встретили Андре, как рок-звезду