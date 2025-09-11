«Интер» отдал Бенжамена Павара «Марселю» в аренду за 2,5 млн евро с правом выкупа за 15 млн. На юге Франции защитник сразу расположил к себе местных журналистов.

Зайдя на первую пресс-конференцию в новом клубе, Бенжамен пожал руки всем представителям прессы, присутствующим в зале, – и корреспондентам, и операторам, и фотографам.

Бенжамен рад аренде:

«Прошло 9 лет с тех пор, как я уехал из Франции, я очень по ней скучал. Вот почему этот проект меня убедил. Трансфер позволяет мне быть ближе к семье. Моя жена родом из Марселя, здорово вернуться к родным.

Мы обсуждали трансфер с Рабьо, он говорил о клубе лишь хорошие вещи. В моих мыслях был только «Марсель». Я так горжусь тем, что присоединился к этому топ-клубу. Мне не терпится приступить к работе».

Павар потерял место в основе сборной Франции, в «Марселе» он получит возможность заслужить статус основного в национальной команде, ведь впереди у подопечных Дидье Дешама ЧМ-2026.

Что думаете об аренде защитника?