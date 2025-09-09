Скучали по новым видео клубного телевидения «Мадрида»? Мастера подготовили свежее разоблачение судебной системы в испанском футболе, в этот раз пришли к обычному выводу: рефери помогают «Барселоне».

Сотрудники RMTV занялись подсчетом желтых, выданных клубам за первые три тура Ла Лиги в сезоне-2025/26.

Первый показатель – баланс «горчичников»: из карточек, показанных соперникам, вычли желтые, полученные командой. «Барса» осталась в плюсе на семь предупреждений – это лучший показатель лиги. А «Реал» ушел в минус на два «горчичника», заняв 17-ю строчку.

Затем выяснили, сколько фолов должен совершить соперник на команде, чтобы ему выдали «горчичник». На игроках «блауграны» нужно сфолить чуть больше трех раз, а соперник «сливочных» в среднем видит перед собой желтую спустя 13,5 фолов. Это первое и 16-е места в чемпионате.

Финальное: сколько фолов должен совершить игрок команды, чтобы получить желтую. Каталонцам в среднем показывают карточку после 11 фолов, а подопечным Хаби Алонсо хватает 7,3 нарушений на «горчичник». Реже всего в нынешнем сезоне арбитры наказывают «Хетафе», но все равно в этом рейтинге от RMTV «Барса» обходит «Мадрид».

Чем будете крыть такую статистику, поклонники «Барселоны»?