🎥 Милейшая беседа Анчелотти с японской журналисткой. Девушка нервничала, Дон Карло успокоил

Карло Анчелотти прекрасно чувствует себя на посту главного тренера сборной Бразилии. За три матча под руководством итальянца «селесао» ни разу не пропустили – Эквадор (0:0), Парагвай (1:0) и «Чили» (3:0).

Впереди у бразильцев последняя игра сентябрьских сборов – с Боливией в отборе на ЧМ-2026. На предматчевую пресс-конференцию заглянула японская журналистка: девушка очень переживала, пытаясь задать тренеру вопрос на португальском.

Дон Карло мило поддержал корреспондентку:

«Добрый день! Если что, можем перейти на английский. Нет? Ну ладно, мой португальский примерно на таком же уровне, так что мы друг друга поймем! Мы никуда не торопимся, не переживайте».

Девушку зовут Киеми Накамура, она работает в японском медиа о бразильском футболе. В 2024 году журналистка со слезами на глазах спрашивала Винисиуса о том, как ему удается оставаться «сильным в его борьбе с расизмом».

Ну какая милая.