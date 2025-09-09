😵 «Мемфис не входит в топ-5 голландских игроков». Гуллит жестко отреагировал на рекорд Депая по количеству голов за Нидерланды

Необъяснимо, но факт: Мемфис Депай теперь лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов. На его счету 52 гола в 104 матчах.

Это значит, что есть список, где Делай выше Марко ван Бастена, Йохана Кройффа, Робина ван Перси, Руда ван Нистелроя и многих других… Сложно поверить, правда?

Вот и Руд Гуллит отказывается это принимать:

«Мемфис не входит в топ-5 голландских игроков. Ему нужно начать показывать себя на турнирах, именно там вы создаете наследие! Марко ван Бастен, Арьен Роббен, Робин ван Перси – они стали великими, потому что их запомнили на главных турнирах».

Справедливо?

Немного статистики. 52 гола Депая за Нидерланды это: