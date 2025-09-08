📸 Сын Бруну отметил день рождения в стиле «Мадрида». Парня поздравил игрок «сливочных»

8 сентября Бруну Фернандешу исполнился 31 год, а 6 сентября его сын Гонсалу отметил свое пятилетие.

Оказывается, парнишка – большой фанат «Мадрида» и лично Джуда Беллингема. Бруну и его жена Ана с пониманием относятся к клубным предпочтениям сына: мальчику устроили тематический день рождения в «сливочном» стиле.

Гирлянда с игроками «Реала».

Праздничная одежда Гонсалу – форма Беллингема. Пятый день рождения, пятый номер, все логично.

Даже капкейки тематические.

Джуд оценил, пришел в комментарии к Бруну с поздравительными эмодзи.

Может, свой восьмой день рождения Гонсалу отметит в стиле «МЮ» и в папиной футболке?

Мата поздравил Бруну с днем рождения ужасной фоткой португальца. У игроков есть забавная традиция 😁