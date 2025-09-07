🔮 «Челси» – самый странный клуб Англии. А что там с зарплатами? 💰

Как относиться нейтральному любителю футбола к «Челси»?

С одной стороны, безумные трансферы с контрактами на семь лет, команда вратарей и весьма посредственные результаты.

С другой (более свежей), удивительно хорошие продажи, явный потенциал и даже трофеи, полученные не стечением обстоятельств, а более чем заслуженными победами.

Чего ожидать от этой команды, вряд ли кто-то знает. А давайте заглянем внутрь – может там грядет финансовая катастрофа на уровне «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Удивительно, но, в целом, все не так плохо. Конечно, есть кошмарный контракт Рахима Стерлинга, а также затратный и вечно травмированный Рис Джеймс. Но, глядя на новичков, все выглядит не так и плохо. Даже мудро.

Или кому-то сильно завысили?