🔮 «Челси» – самый странный клуб Англии. А что там с зарплатами? 💰
Как относиться нейтральному любителю футбола к «Челси»?
С одной стороны, безумные трансферы с контрактами на семь лет, команда вратарей и весьма посредственные результаты.
С другой (более свежей), удивительно хорошие продажи, явный потенциал и даже трофеи, полученные не стечением обстоятельств, а более чем заслуженными победами.
Чего ожидать от этой команды, вряд ли кто-то знает. А давайте заглянем внутрь – может там грядет финансовая катастрофа на уровне «Барселоны» Жозепа Бартомеу.
Удивительно, но, в целом, все не так плохо. Конечно, есть кошмарный контракт Рахима Стерлинга, а также затратный и вечно травмированный Рис Джеймс. Но, глядя на новичков, все выглядит не так и плохо. Даже мудро.
Или кому-то сильно завысили?
Контракты на 7-8 лет специально делаются с не самыми большими зарплатами и с молодыми игроками. Эти 2 фактора позволяют спихнуть игрока.
Стерлинга подписали по старой системе: большой контракт - немолодой футболист, что вылилось, что с такой зарплатой он никому не нужен. И второй случай - Мудрик, но там чел сам по себе глуповатый и самоустранился.
В остальном эти длинные контракты - серьезная защита клуба, что через 3 года игрок и агент будут пытаться играть с продлением контракта, и клуб будет вынужден продавать игрока в самом соку (с длинным контрактом клуб защищен), либо отпускать свободным агентом (например, если бы Трент подписал контракт на 8 лет, то Ливерпуль мог бы спокойно удерживать его до 30 лет