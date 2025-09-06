🚨 «Барса» уже ищет нового центрального защитника – есть пять кандидатов
Едва закрылся трансферный рынок, как Mundo Deportivo оповестил фанатов «Барсы» о новых планах клуба. Уже, судя по всему, на зиму.
Каталонцы хотят усилить центр обороны. Вероятно, из-за не лучших выступлений в последних матчах.
Клуб отслеживает выступления пяти футболистов:
– Гонсалу Инасиу («Спортинг»);
– Мурилло «Ноттингем Форест»;
– Луис Густаво Бенедетти («Палмейрас»);
– Марк Гехи («Кристал Пэлас»);
– Лукас Бералдо («ПСЖ»).
Как вам кандидаты?
Другой вопрос как Деку отработает.
Гехи даже слишком дешевый, чтобы за ним Деку следил. Скорее Деку будет следить за каким-нибудь Салиба, будут желтухи о том, что он недоволен в Арсенале, будет форсировать переход, но когда сорвется, скажет, что мы никогда не планировали его брать, классика.
Хм)
Берегут для кого то чтоли?! Или че какие то предрассудки к номеру, под которым Алвес жарил❤️🔥?!