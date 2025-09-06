🚨 «Барса» уже ищет нового центрального защитника – есть пять кандидатов

Едва закрылся трансферный рынок, как Mundo Deportivo оповестил фанатов «Барсы» о новых планах клуба. Уже, судя по всему, на зиму.

Каталонцы хотят усилить центр обороны. Вероятно, из-за не лучших выступлений в последних матчах.

Клуб отслеживает выступления пяти футболистов:

– Гонсалу Инасиу («Спортинг»);

– Мурилло «Ноттингем Форест»;

– Луис Густаво Бенедетти («Палмейрас»);

– Марк Гехи («Кристал Пэлас»);

– Лукас Бералдо («ПСЖ»).

Как вам кандидаты?