Статистика по пенальти в АПЛ с сезона-2021/22 . Большое исследование The Athletic

The Athletic провел обширное исследование по одиннадцатиметровым в Премьер-лиге. Среди прочего журналисты поделились статистикой пенальти с 2021-го по клубам, которые принимают участие в нынешнем сезоне АПЛ.

Для клубов, которые в анализируемый период участвовали в Чемпионшипе и Первой лиге, также учитывались пенальти в Кубке лиги. За основу взяли данные портала Opta.

С сезона-2021/22 наибольшее количество одиннадцатиметровых заработал «Манчестер Сити»: из 32 попыток «горожане» реализовали 28, трижды соперника спасали вратари и два раза подопечные Гвардиолы били мимо створа. Вся статистика – за авторством шести пенальтистов.

Немного от «горожан» отстал «Ливерпуль», на счету «мерсисайдцев» 30 пенальти, 24 из которых успешно были забиты. «Вулверхэмптон» – единственный клуб в списке, кто не набрал двузначное число по одиннадцатиметровым, зато все свои попытки «Вулвз» реализовали успешно. Любопытно и то, что «Тоттенхэм» занимает пятое место с конца списке.

Статистика по пенальти в АПЛ с сезона-2021/22

Клуб/ кол-во пенальти/ забитые/ сейвы/ мимо створа/ кол-во пенальтистов

Что интересного отметили вы?