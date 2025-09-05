🎥 Месси довел до истерики маленькую девочку. Хватило одного присутствия Лео

Лео Месси провел свой, вероятно, последний матч за Аргентину на родине. Вплоть до ЧМ-2026 у «альбиселесте» не запланировано домашних игр, но, как сказал Лионель Скалони , специально для Месси сборная попытается провести еще одну встречу на родной земле.

Матч Аргентины и Венесуэлы, конечно, получился эмоциональным. Лео прослезился еще на разминке , а на поле вышел вместе с сыновьями под гордый взгляд Антонеллы. В памятной игре легенда оформил дубль.

Для болельщиков матч, разумеется, тоже стал особенным. На базе сборной перед игрой Месси успел встретиться с дочкой Флавио Мендосы – аргентинского хореографа и актера.

Увидев кумира, девочка разрыдалась. Малышка смогла выдавить только «Лео Месси», а сам футболист улыбался, глядя на реакцию ребенка. Папа девчушки подсказал ей: «Это лучший игрок в мире».

Как же его любят!