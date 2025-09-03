🎥 Месси готовится к последнему матчу за сборную в Аргентине. Скалони из-за этого расплакался

5 сентября Аргентина сыграет с Венесуэлой в рамках квалификации ЧМ-2026. Для Лионеля Месси встреча может стать последней игрой за национальную команду на родине, об этом футболист говорил сам:

«Да, матч против Венесуэлы будет особенным, потому что это наш последний домашний матч в квалификации. Не знаю, будут ли после этого товарищеские матчи или другие игры. По этой причине моя семья, моя жена, мои дети и мои родители будут со мной, чтобы мы все могли пережить это событие таким, какое оно есть. Мы не знаем, что произойдет позже».

В Аргентине уже траур. На пресс-конференции Лионель Скалони расплакался, когда тренера спросили о возможно последней игре Лео за сборную на родине. Эмоций добавил еще и расплакавшийся журналист, заявивший, что Скалони подарил ему величайшее счастье в жизни – победу сборной на ЧМ.

Дальше – ода Месси от тренера:

«Со временем я еще больше буду ценить моменты, разделенные с ним. Возможно, завтрашний матч не будет для него последним в Аргентине, потому что мы постараемся сыграть еще один в будущем, ведь он этого заслуживает.

В нем есть то, чего я не видел ни в ком другом, его невероятные личностные качества, это ощущается, как только он выходит на тренировочную площадку. Тренировать его было и остается удовольствием, сегодня он здесь, мы должны наслаждаться этим.

Мы хотим, чтобы болельщики, которые приходят на стадион, наслаждались моментом. После победы на ЧМ между людьми и игроками возникло нечто особенное. Мы хотим, чтобы болельщики продолжали праздновать в том же духе, и, надеюсь, это будет продолжаться вечно».

В сентябре после домашней встречи с Венесуэлой «альбиселесте» сыграет на выезде с Эквадором. Аргентина уже отобралась на ЧМ-2026, мундиаль пройдет следующим летом в Мексике, США и Канаде.

Аргентинцы еще увидят кумира на родине?