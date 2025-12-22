☹️ Гарсия тащил «Барсу», а Шченсны грустил на скамейке – в глазах поляка видна боль
В «Барселоне» продолжаются внутренние баталии. Войчех Шченсны, Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Стеген – только представьте этот уровень накала за место в воротах сине-гранатовых.
Вчера ворота «Барсы» в важнейшем матче с «Вильярреалом» защищал Гарсия. И сделал это великолепно: четыре классных сейва и лучшая оценка в матче среди всех игроков – 8,7.
Вирусной стала реакция Шченсны на одно из спасений испанского коллеги.
В глазах поляка чувствуется боль.
Что делать Войчеху?
