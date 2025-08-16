Встреча с «Барселоной» в первом туре нового сезона Ла Лиги сразу пошла не по плану «Мальорки», ведь уже к 23-й минуте «блауграна» забила дважды – отличились Рафинья и Ферран Торрес.

Затем всего за шесть минут «островитяне» лишились двух игроков: на 33-й Мануэль Морланес получил вторую желтую, а на 39-й Ведат Мурики схватил прямую красную. Фол нападающего вышел очень опасным.

Нападающий «Мальорки» так высоко задрал ногу, что попал точно в голову Жоана Гарсии.

Что-то из кунг-фу.

Фанаты используют очевидное сравнение с лого Бундеслиги:

Шутки шутками, а за Гарсию, лежащего на газоне, было тревожно.

Арбитр сперва показал Мурики «горчичник», но после вмешательства VAR желтая превратилась в прямую красную.

Гарсии тяжело дается дебют за «Барсу» в чемпионате: он не только получил серьезный удар в голову, на предматчевой разминке вратарь травмировал палец – стойко вытерпел боль, когда врач прямо на поле вправлял ему мизинец.

📸 Жоан Гарсия травмировался прямо перед дебютом за «Барсу» в Ла Лиге. Вратаря «чинили» прямо на поле