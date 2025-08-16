📸 Жоан Гарсия травмировался  прямо перед дебютом за «Барсу» в Ла Лиге. Вратаря «чинили» прямо на поле

«Барселона» начинает новый сезон Ла Лиги с выездного матча против «Мальорки». Для Жоана Гарсии, который наконец дождался регистрации, дебютная игра за «Барсу» в чемпионате чуть не закончилась еще до стартового свистка.

На предматчевой разминке новичок «блауграны» ощутил дискомфорт: оказалось, вратарь вывихнул палец на левой руке. Разминку испанец закончил раньше.

Гарсии прямо на поле вправили мизинец.

Новость быстро разлетелась по медиа, но Деку успокоил: «Я поговорил с врачами, доктор сказал, что Жоан Гарсия в порядке. Его руку закрепили бандажом, он сыграет».

Спортдир не соврал, Жоан появился на поле с первых минут. А в соцсетях фанаты шутят, что теперь Гарсия присоединился к компании каталонцев, носящих бандажи на руке.

Здоровья!