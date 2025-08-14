Холанд обратился к «Эвертону» с просьбой после трансфера Грилиша

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш проведет в «Эвертоне» сезон-2025/26 на правах аренды. У клуба будет возможность выкупить Джека за 50 миллионов фунтов.

Грилиш после трансфера из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов провел четыре сезона в «Сити» и выиграл 7 трофеев, включая Лигу чемпионов и три титула АПЛ.

В прошлом сезоне Грилиш в 20 играх в Премьер-лиге забил гол и сделал ассист.

На перемены в судьбе англичанина отреагировал Эрлинг Холанд. Уже бывший одноклубник Грилиша обратился к «Эвертону» в социальных сетях:

«Хорошо позаботьтесь о нем!», — написал Холанд.

Мы будем скучать по этому тандему!