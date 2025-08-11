1 мин.

💸 Сколько лиги потратили и заработали этим летом? На разницу между АПЛ и Серией А с Ла Лигой лучше не смотреть

Летнее трансферное окно все ближе к закрытию, медиа подводят первые итоги. Портал Score90, используя информацию от Transfermarkt, подсчитал, сколько денег суммарно заработали и потратили клубы трех лиг – АПЛ, Серии А и Ла Лиги.

Финансовая гегемония Премьер-лиги неоспорима. Чистые траты клубов АПЛ за это лето почти в 36 раз превышают расходы Ла Лиги и в 500 раз – Серии А. В сезоне-2024/25 английские команды выложили еще на 100 млн евро больше, а в сезоне-2022/23 чистые траты Премьер-лиги перевалили за 2 млрд евро. 

Что-то на богатом. 

