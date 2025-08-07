🎥 Чиро Месси – вылитый папа. Пацана на поле может остановить только старший брат 😁

«Интер Майами» со счетом 3:1 обыграл «Пумас» в третьем туре группового этапа Кубка лиг. Пока Месси травмирован , отрабатывать приходится Луису Суаресу: уругваец забил пенальти паненкой и оформил дубль из ассистов.

После матчей на освободившемся поле могут поиграть дети футболистов. Чиро Месси, младший из троих сыновей Лионеля, отлично воспользовался возможностью и выдал мини-перфоманс в стиле папы.

Остановить Чиро честным способом не вышло и у сына Суареса, в игру пришлось вступать Матео Месси: старший с младшим не церемонился и просто толкнул его, но вскоре и сам оказался на газоне.

Недетская тактика, Матео!

