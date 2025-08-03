🎥 Месси получил травму – пытался обыграть троих. Де Поль испугался больше самого Лео

Встреча с мексиканской «Некаксой» в Кубке лиги с самого начала пошла не по сценарию «Интер Майами».

Уже на 11-й минуте поле вынужденно покинул Лионель Месси – легенда получил травму, когда пытался обыграть сразу нескольких соперников.

Родриго Де Поль, оформивший в матче дубль из ассистов, был в ужасе:

«Даже не могу описать, что я почувствовал, когда увидел, как он упал. Месси не просто игрок, он душа команды, душа всего футбола.

Казалось, время остановилось. Я посмотрел на лицо тренера и увидел тот же страх, что испытывали мы все. Никто не хочет видеть Месси травмированным – все хотят, чтобы он был на поле, где ему самое место, творил магию.

В перерыве я бросился к нему в раздевалку и спросил: «Лео, как дела?» Он посмотрел на меня с таким спокойным выражением лица и ответил: «Не волнуйся, Родри… просто немного болит бедро. Ничего серьёзного».

Теперь мы хотим только, чтобы он поскорее вернулся. Футбол без Месси не тот. Мы хотим, чтобы он был здоров, мы хотим, чтобы он был счастлив – потому что, когда он счастлив, невозможное становится реальностью».

Как сообщает TyC Sports, у Месси травма задней поверхности бедра правой ноги. Лео может пропустить до четырех недель.

Здоровья!

🎥 Игрок «Некаксы» отпраздновал «победный» гол в ворота «Интер Майами» в стиле Криро. А потом Альба выдал чудо 🔥