📸 Фермин выложил и сразу удалил странный пост. Похоже, серьезно поссорился с Гави из-за девушек 🤯

Фанаты «Барселоны» давно заметили: у Гави и Фермина, друзей детства, отношения уже не те, что были раньше. Поговаривали, что девушки игроков друг друга ненавидят, из-за чего футболисты не могут общаться, как прежде.

Познакомимся с действующими лицами. Ана – возлюбленная Пабло.

Берта – спутница Лопеса.

Похоже, слухи о ссоре футболистов и их девушек перестают быть слухами. Фермин был одним из немногих игроков «Барсы», кто в соцсетях не поздравил Гави с днем рождения, хотя раньше делал это регулярно.

На следующий день в инстаграме Лопеса появился философский пост:

«Плохие люди никогда не победят, не победят и те, кто смотрит в другую сторону, те, кто делает предательство образом жизни, а трусость – своим знаменем. Это всего лишь вопрос времени. Они проигрывают каждый день, потому что маска, которую они надевают на себя каждое утро, рано или поздно исчезает, и в конце концов они показывают миру себя такими, какие они есть на самом деле».

Болельщики решили, что Фермин в этой публикации обратился к Гави. Не прошло и часа, как Лопес пост удалил, а комментарии в своей инсте закрыл.

Фанаты переживают за отношения игроков, но и о юморе не забывают:

💭 «Фермин и Гави, видимо, ругаются в соцсетях, в то же время Педри».

💭 «А что, если девушка Тер Стегена промыла мозг девушке Фермина, чтобы та говорила гадости про девушку Гави, а все это чтобы испортить отношения Гави и Фермина и разрушить раздевалку?»

💭 «Я уснул на два часа, а когда проснулся, узнал: Фермин ненавидит Гави, Тер Стеген больше не капитан, игроки «Комо», с которыми мы играем в Кубке Гампера, подрались с «Бетисом». «Барселона» никогда не разочаровывает!»

«Барселона»: скандалы, интриги, немного футбола.

