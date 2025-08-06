📸 Как объединить игроков «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля»? Дрейк нашел ответ

В Манчестере отгремел концерт репера Дрейка. Кто, как не один из самых прослушиваемых артистов современности, мог собрать под одной крышей игроков «Сити», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля»?

От «красных дьяволов» десант был внушительным.

Бруну в соцсетях обратился к Дрейку, отметив Зиркзе: «Твой главный фанат здесь!»

У «горожан» представительство было меньше.

Эрлинг Холанд отчитался: «Устал и готов ко сну после того, как послушал минимум 30 хитов».

До Манчестера тем вечером доехали и мерсисайдцы.

Футболисты «Ливерпуля» попали на фанатское видео с концерта.

Интересно, на чью победу в новом сезоне АПЛ поставил Дрейк?

Игроки «Ливерпуля» и «МЮ» живут по соседству на роскошной «улице футболистов». Недвижимость здесь обойдется в миллионы