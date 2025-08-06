📸 Как объединить игроков «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля»? Дрейк нашел ответ
В Манчестере отгремел концерт репера Дрейка. Кто, как не один из самых прослушиваемых артистов современности, мог собрать под одной крышей игроков «Сити», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля»?
От «красных дьяволов» десант был внушительным.
Бруну в соцсетях обратился к Дрейку, отметив Зиркзе: «Твой главный фанат здесь!»
У «горожан» представительство было меньше.
Эрлинг Холанд отчитался: «Устал и готов ко сну после того, как послушал минимум 30 хитов».
До Манчестера тем вечером доехали и мерсисайдцы.
Футболисты «Ливерпуля» попали на фанатское видео с концерта.
Интересно, на чью победу в новом сезоне АПЛ поставил Дрейк?
