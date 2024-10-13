Игроки «Ливерпуля» и «МЮ» живут по соседству на роскошной «улице футболистов». Недвижимость здесь обойдется в миллионы

В английском городке Уилмслоу есть роскошный участок, который прозвали «улицей футболистов». Все дело в том, что здесь соседствуют соперники по Северо-западному дерби – игроки «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Уилмслоу является частью «Золотого треугольника» Чешира – богатого района, состоящего из небольших городов и деревень.Средняя цена недвижимости на этом участке составляет 4 млн фунтов стерлингов, риелторы описывают эту улицу как одну из самых привлекательных и востребованных дорог в городе.

Прогуливаясь вдоль улицы, можно заметить множество шикарных автомобилей.

А в этом доме, как утверждает The Sun, раньше жил сэр Алекс Фергюсон.

Среди нынешних жителей Уилмслоу – Энди Робертсон и его товарищ по команде Алексис Мак Аллистер, который недавно купил тут дом. Игроки «Ливерпуля», выйдя из дома за продуктами, могут столкнуться со своими соседями – Маркусом Рэшфордом или Бруну Фернандешем, ведь футболисты «Ман Юнайтед» живут по соседству.

Уилмслоу уже много лет привлекает игроков Премьер-лиги. Местный житель в разговоре с The Sun рассказал о звездных соседях:

«Мой сын ходил в тот же детский сад, что и Кай Руни [сын Уэйна Руни]. Туда же ходили и дети других игроков «Манчестер Юнайтед». Я видел детей Патриса Эвра, Майкла Кэррика и Питера Крауча. Это был какой-то сюрреалистический опыт – ходить на детские дни рождения и видеть там известных футболистов».

Однако некоторые местные признают, что из-за большого количества знаменитостей создается ощущение жизни в «мыльном пузыре». Вот что рассказывает женщина, проживающая недалеко от престижной улицы:

«Знаю, что этот район популярен среди футболистов. Некоторые называют этот участок «клочком для миллионеров». Я не против того, что футболисты живут здесь, но мне не нравится, когда они покупают жилье только для того, чтобы снести его и построить дом побольше. Думаю, это уничтожает аутентичность района.

Я живу здесь уже 15 лет, глобально меня все устраивает, но я осознаю, что живу в своего рода пузыре. Днем я видела много женщин с длинными волосами и ногтями возле ресторанов в Уилмслоу и думала: «Почему эти люди не работают?» Это не типичный город».

Помимо роскошных домов , в Уилмслоу есть и другие достопримечательности. Ночной клуб Symposium стал излюбленным местом знаменитостей: здесь в 2017 году развлекался Уэйн Руни, прежде чем его арестовали за вождение в нетрезвом виде.

Шикарный ресторан Cibo – еще одно место, где часто можно встретить звездных посетителей. Кроме того, район богат на дизайнерские и ювелирные бутики, а также магазины элитной мебели и предметов интерьера.к

Как вам такое местечко?

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