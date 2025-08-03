😳😨 «Самый переоцененный английский футболист всех времен». Экс-футболист АПЛ считает мифом величие Пола Скоулза

Экс-игрок английской Премьер-лиги Кертис Вудхаус решил напомнить о себе.

Бывший хавбек «Шеффилда» и «Бирмингема» очень недоволен «мифическим» величием Пола Скоулза, славу которого он считает весьма переоцененной.

«Скоулз провел невероятно много игр за «Манчестер Юнайтед», но ни разу не попал в команду сезона PFA, выбираемую футболистами. Просто вдумайтесь в это. А ведь ее выбирают сами футболисты. Уважение коллег – высшая степень признания.

Возле него были Рой Кин, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Дуайт Йорк и Энди Коул! О, а еще Рио Фердинанд и Неманья Видич за спиной! То, что Скоулз тащил команду – это миф, который усиливается с тех пор, как он вышел на пенсию.

За всю карьеру у Скоулза нет ни одного голоса на вручение «Золотого мяча». Ни один человек НИКОГДА не голосовал за него. Самый переоцененный английский футболист всех времен. Пожалуйста, закончите эти дебаты», – заключил Вудхаус.

А ведь в чем-то он прав…