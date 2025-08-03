🎥 Игрок «Некаксы» отпраздновал «победный» гол в ворота «Интер Майами» в стиле Криро. А потом Альба выдал чудо 🔥

Во втором туре Кубка лиг «Интер Майами» и мексиканская «Некакса» устроили болельщикам эмоциональную развязку противостояния.

На 11-й минуте из-за травмы поле покинул Лео Месси, его команда не растерялась и почти сразу открыла счет – забил Теласко Сеговия с передачи Родриго Де Поля, оформившего первое голевое действие за новый клуб.

«Интер Майами» остался без одного игрока на 17-й минуте, а на 60-й удаление получил футболист мексиканской команды – к тому моменту счет уже был 1:1.

Лишь на 81-й минуте Рикардо Монреаль вывел «Некаксу» вперед. Казалось, матч закончен, в медиа уже появились видео с заголовками вроде «Забил победный гол против «Интер Майами» и показал празднование SIU».

Но Жорди Альба с таким раскладом был не согласен. Он сравнял счет на 92-й минуте! А голевую вновь отдал Де Поль.

Встреча дошла до серии пенальти. Голкипер «Некаксы» пытался устроить с Альбой игры разума, но на испанца такое, конечно, не подействовало.

«Интер Майами» победил в серии со счетом 5:4, впереди у команды встреча с «Пумас».

А у них там весело.

