«Кем вы себя, #####, возомнили?» «Сити» случайно замахнулся на трансфер Месси – все из-за дурацкой ошибки

Бывший помощник главного тренера «Манчестер Сити» Марка Хьюза Марк Боуэн стал гостем одного из подкастов. На нем он рассказал, как из-за недопонимания кто-то в клубе отправил официальное предложение о покупке Лионеля Месси.

«Думаю, это был почти дедлайн трансферного окна. Гарри Кук (экс-исполнительный директор «Сити») сказал Марку (Хьюзу, экс-главный тренер клуба), а тот владельцам, что они хотят заявить о себе.

В тот же момент у нас было по плюс-минус 30 млн фунтов на Бербатова, Робиньо и Франка Рибери. Они просто проверяли эти европейские клубы, забрасывали им предложения в 30-35 млн и смотрели, кто клюнет. Как оказалось, это был Робиньо.

А теперь еще одна забавная история. Пока это все происходило, Гарри Кук в Лондоне гонял разных людей из совета директоров, звонил то туда, то сюда. И вдруг дошло до предложения президенту «Барселоны» (Жоану Лапорте). По всей видимости, «Сити» предложил 35 млн фунтов за Лионеля Месси.

И вот мы добрались до сути. На самом деле, произошло следующее: кто-то, вероятно, Гарри Кук, в один момент сказал: «Господи, все это становится каким-то беспорядком» («This is getting messy!» созвучно с «This is getting Messi!») И кто-то услышал это и буквально отправил предложение в «Барселону» по Лионелю Месси. «Мы заинтересованы в Месси».

Исполнительный директор вернулся и сказал: «Да кем вы, *****, себя возомнили? Вы думаете, что сможете купить Лионеля Месси? Без шансов, прекратите».